POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Près de deux mois après le meurtre d’Ashur Sarnaya, chrétien irakien réfugié à Lyon et poignardé en direct sur TikTok, les autorités françaises ont obtenu l’extradition du principal suspect.

Blurred backgroundPrès de deux mois après le meurtre d’Ashur Sarnaya, chrétien irakien réfugié à Lyon et poignardé en direct sur TikTok, les autorités françaises ont obtenu l’extradition du principal suspect.

© Figaro

MORT POUR SA FOI

25 novembre 2025

Assassinat d’Ashur Sarnaya : la justice antiterroriste face aux obsessions djihadistes

Le meurtre d’Ashur Sarnaya, 45 ans, réfugié irakien handicapé, chrétien assyro-chaldéen, provoque depuis plusieurs semaines une onde de choc en France.

Photo of Emmanuel Cahour
Emmanuel Cahour Go to Emmanuel Cahour page

3 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Ashur Sarnaya , Lyon , assassinat , Chrétien d'Irak , enquête , liaisons islamistes , Daech , réfugié

THEMATIQUES

France
A PROPOS DES AUTEURS
Emmanuel Cahour image
Emmanuel Cahour

Populaires

1Mêmes causes (non traitées), mêmes effets : les prix du diesel repartent à la hausse en raison de l’impéritie européenne sur le raffinage
2“Le modèle de croissance européen est mort” : mais qui est prêt à écouter Christine Lagarde ?
3Compromissions avec l’islamisme : LFI attaque brutalement les journalistes qui les dérangent
4Vers un retour du voyage aérien supersonique deux décennies après le dernier vol du Concorde ?
5De la COP30 à l’Ukraine, ces revers en série qui placent l’Europe face à son déclin
6Michel-Edouard Leclerc, grand distributeur de baffes : « Attaquer Shein ? Connerie ! »
7Opération vérité : quand Elon Musk fait trembler le monde des trolls, des faux comptes et des influenceurs agents de l’étranger