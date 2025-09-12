Longue tradition

Assassinat de Charlie Kirk : non, l’Amérique du 21e siècle n’est pas au bord de la guerre civile mais d’autre chose. Et voilà pourquoi

Aux États-Unis, l'assassinat supposément politique de Charlie Kirk fait monter les tensions et nourrit la crainte d'une guerre civile entre l'Amérique MAGA et l'Amérique Woke. Ce scénario est pourtant hautement improbable, comme l'a régulièrement démontré l'histoire du pays, parcourue d'assassinats similaires et de moments de réconciliation. Décryptage.