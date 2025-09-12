Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 30 août au 5 septembre

Internationalil y a 9 minutes
Des bougies ont été déposées devant une photo de Charlie Kirk, jeune militant et influenceur, lors d’une veillée organisée au Orem City Center Park, à Orem, dans l’Utah, le 10 septembre 2025. Figure de la jeunesse conservatrice et proche allié du président Donald Trump, Charlie Kirk a été abattu le 10 septembre lors d’un « assassinat politique », alimentant les craintes d’une escalade de la violence dans une Amérique de plus en plus fébrile. Trump a confirmé sur les réseaux sociaux que Kirk, âgé de 31 ans, était mort de ses blessures.
Des bougies ont été déposées devant une photo de Charlie Kirk, jeune militant et influenceur, lors d’une veillée organisée au Orem City Center Park, à Orem, dans l’Utah, le 10 septembre 2025. Figure de la jeunesse conservatrice et proche allié du président Donald Trump, Charlie Kirk a été abattu le 10 septembre lors d’un « assassinat politique », alimentant les craintes d’une escalade de la violence dans une Amérique de plus en plus fébrile. Trump a confirmé sur les réseaux sociaux que Kirk, âgé de 31 ans, était mort de ses blessures. © AFP or licensors
Longue tradition

Assassinat de Charlie Kirk : non, l’Amérique du 21e siècle n’est pas au bord de la guerre civile mais d’autre chose. Et voilà pourquoi

Aux États-Unis, l'assassinat supposément politique de Charlie Kirk fait monter les tensions et nourrit la crainte d'une guerre civile entre l'Amérique MAGA et l'Amérique Woke. Ce scénario est pourtant hautement improbable, comme l'a régulièrement démontré l'histoire du pays, parcourue d'assassinats similaires et de moments de réconciliation. Décryptage.

avec Lucien RabouilleetGabriel Solans
author imageLucien Rabouille

Lucien Rabouille est journaliste et enseignant. Il écrit notamment dans Causeur et Conflits.

Voir la bio »
author imageGabriel Solans

Gabriel Solans est chercheur en civilisation américaine à l'Université Paris Cité, spécialiste du Parti républicain.

Voir la bio »

Assassinat de Charlie Kirk : non, l’Amérique du 21e siècle n’est pas au bord de la guerre civile mais d’autre chose. Et voilà pourquoi

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés