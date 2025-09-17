Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 6 au 12 septembre

Sociétéil y a 5 heures
Un homme stressé sur son lieu de travail. (Image d'illustration)
Un homme stressé sur son lieu de travail. (Image d'illustration)
Contenu sponsorisé

Arrêts maladie : l'absentéisme est en hausse dans les entreprises en France

L’absentéisme en France ne se limite plus à une contrainte ponctuelle dans la vie d’une entreprise. Il devient un sujet de fond, qui interroge l’équilibre entre charge de travail, attentes managériales, conditions d’exercice et fatigue accumulée. Ces dernières années, de nombreux employeurs constatent une hausse des arrêts maladie, parfois imprévisibles, souvent révélateurs d’un mal-être plus profond. Les premiers éléments du baromètre absentéisme 2025 confirment la poursuite de cette tendance.

avec Contenu sponsorisé
author imageContenu sponsorisé

No description

Voir la bio »

Arrêts maladie : l'absentéisme est en hausse dans les entreprises en France

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés