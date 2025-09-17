Contenu sponsorisé

Arrêts maladie : l'absentéisme est en hausse dans les entreprises en France

L’absentéisme en France ne se limite plus à une contrainte ponctuelle dans la vie d’une entreprise. Il devient un sujet de fond, qui interroge l’équilibre entre charge de travail, attentes managériales, conditions d’exercice et fatigue accumulée. Ces dernières années, de nombreux employeurs constatent une hausse des arrêts maladie, parfois imprévisibles, souvent révélateurs d’un mal-être plus profond. Les premiers éléments du baromètre absentéisme 2025 confirment la poursuite de cette tendance.