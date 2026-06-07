POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian vote aux élections législatives dans un bureau de vote à Erevan le 7 juin 2026.
See image caption
See copyright

DEMOCRATIE

7 juin 2026

Arménie : clap de fin pour une houleuse campagne

La campagne électorale en Arménie s’est achevée dans un climat de fortes tensions politiques et institutionnelles. Dans un contexte de forte baisse de popularité du parti au pouvoir et de fragmentation de l’opposition, le scrutin apparaît décisif pour l’équilibre politique du pays.

Photo of Raphaëlle Auclert
Raphaëlle Auclert Go to Raphaëlle Auclert page

6 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Nikol Pachinian , Arménie , démocratie , Vote , élections , 7 juin 2026 , opposants , majorité , résultats , campagne électorale

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
Raphaëlle Auclert image
Raphaëlle Auclert
Raphaëlle Auclert est chargée de cours à l'Institut Catholique de Vendée (ICES) et membre du Centre de Recherches de l'ICES.