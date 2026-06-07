DEMOCRATIE
7 juin 2026
Arménie : clap de fin pour une houleuse campagne
La campagne électorale en Arménie s’est achevée dans un climat de fortes tensions politiques et institutionnelles. Dans un contexte de forte baisse de popularité du parti au pouvoir et de fragmentation de l’opposition, le scrutin apparaît décisif pour l’équilibre politique du pays.
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A PROPOS DES AUTEURS
Raphaëlle Auclert est chargée de cours à l'Institut Catholique de Vendée (ICES) et membre du Centre de Recherches de l'ICES.
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Raphaëlle Auclert est chargée de cours à l'Institut Catholique de Vendée (ICES) et membre du Centre de Recherches de l'ICES.