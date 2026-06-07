DEMOCRATIE

7 juin 2026

Arménie : clap de fin pour une houleuse campagne

La campagne électorale en Arménie s’est achevée dans un climat de fortes tensions politiques et institutionnelles. Dans un contexte de forte baisse de popularité du parti au pouvoir et de fragmentation de l’opposition, le scrutin apparaît décisif pour l’équilibre politique du pays.