EXPLOIT A VENIR

20 janvier 2026

Arabie saoudite : une tour vertigineuse qui défie la gravité et les conventions

« On veut toucher les étoiles » : le slogan n’est pas une figure de style mais l’ambition littérale derrière un projet architectural sans précédent. Alors que Riyad et Djeddah n’en finissent plus de repousser les limites du possible avec des gratte-ciel et des mégastructures, l’Arabie saoudite s’apprête à ériger une tour qui, si elle voit le jour, pulvériserait tous les records humains de hauteur. Plus qu’un exploit d’ingénierie, ce chantier illustre la volonté royale d’asseoir le royaume comme un pôle – et une vitrine – de la modernité mondiale.