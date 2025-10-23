Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 11 au 17 octobre

Internationalil y a 1 heures
Mohamed Ben Salmane a mis en place plusieurs réformes pour limiter l’influence du clergé et moderniser la société saoudienne.
Mohamed Ben Salmane a mis en place plusieurs réformes pour limiter l’influence du clergé et moderniser la société saoudienne. © MANDEL NGAN / POOL / AFP
Transformation

Arabie saoudite : cet incroyable bras de fer gagné par MBS face aux religieux wahhabites

Le prince Mohammed ben Salmane a mis à l'écart les partisans de la ligne islamiste radicale et a cherché à remodeler l'islam dans un pays longtemps considéré comme exportateur de radicalisme.

avec Pierre ConesaetMichel Fayad
author imagePierre Conesa

Pierre Conesa est agrégé d’Histoire, énarque. Il a longtemps été haut fonctionnaire au ministère de la Défense. Il est l’auteur de nombreux articles dans le Monde diplomatique et de livres.

Parmi ses ouvrages publiés récemment, Docteur Saoud et Mister Djihad : la diplomatie religieuse de l'Arabie saoudite, Robert Laffont, 2016, Le lobby saoudien en France : Comment vendre un pays invendable, Denoël, Vendre la guerre : Le complexe militaro-intellectuel, Editions de l'Aube, 2022.

author imageMichel Fayad

Michel Fayad est un professionnel de l'énergie et de la finance; professeur de géopolitique à l'IFP EN; chercheur en diplomatie, administration publique et politique et ancien conseiller du ministre de l'économie et du commerce

