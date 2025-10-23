Arabie saoudite : cet incroyable bras de fer gagné par MBS face aux religieux wahhabites

Pierre Conesa est agrégé d’Histoire, énarque. Il a longtemps été haut fonctionnaire au ministère de la Défense. Il est l’auteur de nombreux articles dans le Monde diplomatique et de livres.

Parmi ses ouvrages publiés récemment, Docteur Saoud et Mister Djihad : la diplomatie religieuse de l'Arabie saoudite, Robert Laffont, 2016, Le lobby saoudien en France : Comment vendre un pays invendable, Denoël, 2021 et Vendre la guerre : Le complexe militaro-intellectuel, Editions de l'Aube, 2022.