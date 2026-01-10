©
Un cerveau. (Image d'illustration)
SOCIETE, POUVOIR ET NEUROSCIENCES
10 janvier 2026
Après l’IA, l’EA : j’ai fait un rêve pour 2026
Et si nos blocages collectifs relevaient moins de la politique que de la chimie du cerveau ? À travers une fable onirique, ce texte explore une hypothèse dérangeante : celle d’une société dominée par des leaders trop compétitifs, pas assez empathiques, et les promesses ambiguës d’une « empathie artificielle » pour réinventer le vivre-ensemble.
Gérard Mermet est sociologue, directeur du cabinet d’études et de conseil Francoscopie. Ses derniers ouvrages parus sont : Francoscopie 2030 (Nous, aujourd’hui et demain), Larousse, 2018. Réinventons l'Avenir (Pour un Grand Pacte de Solidarité post-Covid), l'Archipel, 2021. Le Contrat vital (Pour un monde moral et durable), Empreinte Temps présent, 2022. L'Avenir est en NOUS ! (Avant qu'il soit trop tard), JDH Éditions, 2024.
