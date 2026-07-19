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BOULEVERSEMENTS POLITIQUES

19 juillet 2026

Après les réseaux sociaux, l’IA : cet autre choc d'émancipation politique que les gouvernements ne parviendront pas à contrôler

Dans The Revolt of the Public, publié en 2014, Martin Gurri, l'ancien analyste de la CIA, annonçait l'effondrement de l'autorité des élites sous l'effet des réseaux sociaux, une grille de lecture qui sera ensuite largement mobilisée pour comprendre des mouvements comme les Gilets jaunes. Selon Martin Gurri, l'intelligence artificielle constitue une nouvelle étape de cette émancipation politique des citoyens, que les gouvernements tenteront de freiner sans jamais parvenir à en reprendre pleinement le contrôle.

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MOTS-CLES

société , démocratie , Politique , réseaux sociaux , révolte , citoyens , États-Unis , europe , Union européenne , Donald Trump , Emmanuel Macron , Twitter , Facebook , Meta , Grok , Elon Musk , régulation , émancipation , The revolt of the public , Martin Gurri , gilets jaunes , mouvement social

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Martin Gurri

Martin Gurri est un analyste, spécialiste de l’exploitation des "informations publiquement accessibles" ("open media"). Il a travaillé plusieurs années pour la CIA. Il écrit désormais sur le blog The Fifth Wave. Il est l'auteur de The Revolt of The Public and the Crisis of Authority in the New Millennium (Stripe Press, 2014).