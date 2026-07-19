BOULEVERSEMENTS POLITIQUES

Après les réseaux sociaux, l’IA : cet autre choc d'émancipation politique que les gouvernements ne parviendront pas à contrôler

Dans The Revolt of the Public, publié en 2014, Martin Gurri, l'ancien analyste de la CIA, annonçait l'effondrement de l'autorité des élites sous l'effet des réseaux sociaux, une grille de lecture qui sera ensuite largement mobilisée pour comprendre des mouvements comme les Gilets jaunes. Selon Martin Gurri, l'intelligence artificielle constitue une nouvelle étape de cette émancipation politique des citoyens, que les gouvernements tenteront de freiner sans jamais parvenir à en reprendre pleinement le contrôle.