REMISE EN CAUSE

19 janvier 2026

Après la mort de Renée Nicole Good, l'Amérique se questionne sur sa police de l'immigration

La mort d’une femme lors d’une intervention de l’ICE à Minneapolis a provoqué une vague de manifestations inédites contre la police fédérale de l’immigration. Dans un contexte de durcissement assumé de la politique migratoire depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, l’agence cristallise désormais peurs, colères et interrogations sur ses pouvoirs, ses méthodes et sa responsabilité juridique.