Affrontements entre l'agence gouvernementale américaine de l'immigration (ICE) et des protestataires venus s'opposer à un raid sur une ferme de cannabis. Mario Tama/Getty Images/AFP (Photo by MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

©

REMISE EN CAUSE

19 janvier 2026

Après la mort de Renée Nicole Good, l'Amérique se questionne sur sa police de l'immigration

La mort d’une femme lors d’une intervention de l’ICE à Minneapolis a provoqué une vague de manifestations inédites contre la police fédérale de l’immigration. Dans un contexte de durcissement assumé de la politique migratoire depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, l’agence cristallise désormais peurs, colères et interrogations sur ses pouvoirs, ses méthodes et sa responsabilité juridique.

Emmanuel Cahour

