Affrontements entre l'agence gouvernementale américaine de l'immigration (ICE) et des protestataires venus s'opposer à un raid sur une ferme de cannabis. Mario Tama/Getty Images/AFP (Photo by MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
REMISE EN CAUSE
19 janvier 2026
Après la mort de Renée Nicole Good, l'Amérique se questionne sur sa police de l'immigration
La mort d’une femme lors d’une intervention de l’ICE à Minneapolis a provoqué une vague de manifestations inédites contre la police fédérale de l’immigration. Dans un contexte de durcissement assumé de la politique migratoire depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, l’agence cristallise désormais peurs, colères et interrogations sur ses pouvoirs, ses méthodes et sa responsabilité juridique.
