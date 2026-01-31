POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
La CNIL. (Image d'illustration)

©

La CNIL. (Image d'illustration)

NOUVELLE STRATEGIE NATIONALE DE CYBERSECURITE

31 janvier 2026

Après des fuites de données en série, la France se réarme face à des ennemis toujours plus intrusifs

L’amende infligée à France Travail met en lumière une faille précise, plus qu’un effondrement généralisé de la cybersécurité publique.

Photo of Thierry Berthier
Thierry Berthier Go to Thierry Berthier page

7 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

CNIL , fuite de données , sanctions , France Travail , cybersécurité

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
Thierry Berthier image
Thierry Berthier

Thierry Berthier est Maître de Conférences en mathématiques à l'Université de Limoges et enseigne dans un département informatique. Il est chercheur au sein de la Chaire de cybersécurité & cyberdéfense Saint-Cyr – Thales -Sogeti et est membre de l'Institut Fredrik Bull.

Populaires

1Princesses, héritières et roturières : Jordan Bardella et ses drôles de dames
2Loi de Moore : la célèbre prédiction sur le doublement de la densité des composants informatiques (tous les 18 mois) a atteint ses limites, dès lors que nous réserve l’avenir ?
3Interdire la sociologie à l’Université pour manque de rigueur intellectuelle, l'intéressante leçon venue du Danemark
4Pas d’exploitation pétrolière en Guyane : le masochisme énergétique à la française
5Les personnes qui survivent à un cancer sont moins susceptibles de développer la maladie d'Alzheimer, c'est peut-être la raison
6Sur TruthSocial, Trump rêve d'une arrestation d'Obama
7Laeticia Hallyday est en pétard, Melania Trump en lévitation; Jacob Elordi & Margot Robbie se chauffent sous les yeux de son mari; Brooklyn Beckham & Nicola flambent 1 million/mois; Jennifer Lopez se remiche; Paris Hilton veut faire chanter Britney Spears