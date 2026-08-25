COMPARAISON
25 août 2026
Après des années d'efforts, la Grèce est-elle devenue un modèle budgétaire à suivre ?
Quinze ans après le début de la crise souveraine qui a failli faire exploser la zone euro, Athènes emprunte désormais à des taux dix ans plus bas que Paris. Entre excédents primaires spectaculaires, digitalisation fiscale et rééchelonnement historique de sa dette, le redressement grec suscite autant d'admiration que d'interrogations. Décryptage croisé avec Nathalie Janson et Michel Ruimy pour démêler les réformes structurelles reproductibles... des circonstances exceptionnelles.
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Michel Ruimy est professeur affilié à l’ESCP, où il enseigne les principes de l’économie monétaire et les caractéristiques fondamentales des marchés de capitaux.
Nathalie Janson est professeur associé d'économie au sein du département Finance à NEOMA Business School. Nathalie Janson est présidente du think tank Génération Libre. Elle a obtenu son Doctorat en Economie à l'Université Paris I-La Sorbonne en collaboration avec le programme ESSEC PhD.
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Nathalie Janson est professeur associé d'économie au sein du département Finance à NEOMA Business School. Nathalie Janson est présidente du think tank Génération Libre. Elle a obtenu son Doctorat en Economie à l'Université Paris I-La Sorbonne en collaboration avec le programme ESSEC PhD.