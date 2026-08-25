COMPARAISON

Après des années d'efforts, la Grèce est-elle devenue un modèle budgétaire à suivre ?

Quinze ans après le début de la crise souveraine qui a failli faire exploser la zone euro, Athènes emprunte désormais à des taux dix ans plus bas que Paris. Entre excédents primaires spectaculaires, digitalisation fiscale et rééchelonnement historique de sa dette, le redressement grec suscite autant d'admiration que d'interrogations. Décryptage croisé avec Nathalie Janson et Michel Ruimy pour démêler les réformes structurelles reproductibles... des circonstances exceptionnelles.