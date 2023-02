Appliquer ces conseils sur votre sommeil peut vous faire gagner plusieurs années de vie

Respecter de bonnes habitudes et avoir un rythme régulier pour le sommeil apporte de nombreux bienfaits sur le plan de la santé.

Atlantico : Une nouvelle étude, relayée par CNN, décrypte les bienfaits sur la santé des bonnes habitudes pour le sommeil. L’étude apporte-t-elle de nouveaux éléments ?

Marc Rey : Il n’y a pas grand-chose de nouveau à part la façon de présenter. C’est-à-dire que le fait d’avoir un sommeil de mauvaise qualité a une répercussion négative sur l’espérance de vie. Dans l’étude, chez les hommes cela a été évalué à 5 ans et chez les femmes à 2,4 ans. Cette réduction de l’espérance de vie est bien connue. Ils ont interrogé des personnes en 2013 en leur demandant s’ils avaient une bonne hygiène du sommeil avec cinq paramètres habituels (se coucher à heure régulière, ne pas avoir de problème pour s’endormir, se réveiller en forme…). Globalement, cela permet de dire que les gens qui dorment bien en 2013 vont vivre plus longtemps que ceux qui dorment mal en 2013.

Pourquoi les hommes gagneraient plus d’années que les femmes ?

Dans l’étude, ils donnent une explication pour laquelle je ne suis pas d’accord. Ils déclarent que le syndrome d’apnée du sommeil serait sous diagnostiqué chez les femmes, ce qui est faux. Elles font moins de syndrome d’apnée du sommeil que les hommes avant la ménopause. Donc, cela dépend de l’âge de départ des personnes été interrogées en 2013. Ce qui est certain, c’est que ce syndrôme est un facteur de mortalité, en particulier cardio vasculaire. Les personnes vont faire plus d’infarctus du myocarde et d’accidents vasculaires cérébraux, ce qui réduit logiquement l’espérance de vie. Les hommes sont plus sujets au syndrome d’apnée du sommeil. Cela retentit négativement sur leur sommeil qui va être beaucoup plus fragmenté ou moins reposant et implique une réduction de l’espérance de vie.

Le constat est-il le même en France ? Et quels sont les paramètres, au-delà de bien dormir, pour gagner en années ?

En France, on s’est intéressé au fait que le sommeil est un déterminant de santé. On a donc comparé des personnes qui dorment bien avec celles qui ont une mauvaise hygiène. On se rend compte qu’elles sont en moins bonne santé.

Dans l’étude, ils ont posé les questions en 2013, puis ils ont regardé ceux qui étaient encore vivants ou non en 2018. C’est d’un intérêt relatif. Il vaut mieux essayer de ramener la population à avoir une bonne hygiène du sommeil plutôt que de leur dire qu’elle est mauvaise.

Quels sont les conseils et précautions à prendre pour bien dormir et améliorer la qualité du sommeil ?

La première chose est de dormir selon nos besoins. Un des problèmes est que très souvent il y a une réduction du temps de sommeil. Les personnes sont en privation de sommeil. La preuve, elles vont dormir plus le week-end que la semaine. Sans être en privation, la personne devrait dormir autant sur les sept jours. Toutes les études réalisées par l’INSV depuis 2009 montrent qu’il y a une augmentation du temps de sommeil le week-end avec une diminution en semaine. Ce qui veut dire que les gens ne dorment pas assez. Il faut donc dans un premier temps connaître son besoin de sommeil et essayer de faire en sorte de dormir les heures dont nous avons besoin. En revanche, cela n’est pas toujours faisable. Le deuxième point est d’avoir des horaires de coucher et de lever très réguliers. Seulement, 37% des Européens ont un travail avec des horaires décalés. Comment peuvent-ils faire ? C’est donc aussi un problème social. Il faut que notre société soit beaucoup plus respectueuse du sommeil à la fois en termes de durée mais aussi en régularité.

Cette propension à mal dormir est-elle répandue dans toute la société ? Aussi bien chez les hommes que chez les femmes ? De même entre les jeunes et les personnes plus âgées ?

Notre société a été très agressive contre le sommeil, avec des agressivités différentes par des horaires de travail décalés mais aussi des loisirs qui ont envahi nos nuits. Pour essayer d’avoir une bonne hygiène de sommeil, il faut éviter de regarder des séries télévisées jusqu’à 4 heures du matin et d’avoir des horaires très irréguliers provoqués par les loisirs. Il y a beaucoup de moyens pour réussir, il faut être discipliné. En revanche, si la société pouvait aider en disant que c’est important, cela pourrait être utile pour l’ensemble des personnes. Il faut apprendre à lire le soir et éviter les écrans, c’est compliqué.