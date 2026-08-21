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POINT DE VUE

21 août 2026

Anticiper l’impact véritable de l’IA sur le travail : le chemin étroit entre la peur et l’illusion

L’IA va-t-elle supprimer massivement les emplois ou surtout transformer la manière de travailler ? L’avenir du travail se jouera moins dans la substitution de l’humain que dans la manière de réinventer sa collaboration avec la machine.

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MOTS-CLES

économie , marché du travail , chômeurs , chômage , Intelligence Artificielle , impact , formation , machine , interactions , liens , étude , adaptation , europe , Silicon Valley , chatGPT , OpenAI , Dario Amodei , Anthropic , Claude , anticipation , peur , illusion

THEMATIQUES

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A PROPOS DES AUTEURS
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Philippe Silberzahn

Philippe Silberzahn est professeur à emlyon business school. Il enseigne le management de 

l'innovation et des surprises stratégiques. Son dernier ouvrage, Tracer sa voie dans l'incertitude, est paru en novembre 2025 chez Diateino.

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