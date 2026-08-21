POINT DE VUE

Anticiper l’impact véritable de l’IA sur le travail : le chemin étroit entre la peur et l’illusion

L’IA va-t-elle supprimer massivement les emplois ou surtout transformer la manière de travailler ? L’avenir du travail se jouera moins dans la substitution de l’humain que dans la manière de réinventer sa collaboration avec la machine.