POINT DE VUE
21 août 2026
Anticiper l’impact véritable de l’IA sur le travail : le chemin étroit entre la peur et l’illusion
L’IA va-t-elle supprimer massivement les emplois ou surtout transformer la manière de travailler ? L’avenir du travail se jouera moins dans la substitution de l’humain que dans la manière de réinventer sa collaboration avec la machine.
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A PROPOS DES AUTEURS
Philippe Silberzahn est professeur à emlyon business school. Il enseigne le management de
l'innovation et des surprises stratégiques. Son dernier ouvrage, Tracer sa voie dans l'incertitude, est paru en novembre 2025 chez Diateino.
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A PROPOS DES AUTEURS
Philippe Silberzahn est professeur à emlyon business school. Il enseigne le management de
l'innovation et des surprises stratégiques. Son dernier ouvrage, Tracer sa voie dans l'incertitude, est paru en novembre 2025 chez Diateino.