ATLANTI-CULTURE
25 juin 2026
"Andrée Viollis, l’aventure du grand reportage" : une pionnière engagée au service de la vérité
De : Dorothée Lépine Flammarion Parution en février 2026 312 pages 22€
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THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Véronique Bresard est chroniqueuse pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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Véronique Bresard est chroniqueuse pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).