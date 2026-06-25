POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred background"Andrée Viollis, l’aventure du grand reportage" : une pionnière engagée au service de la vérité
See image caption

ATLANTI-CULTURE

25 juin 2026

"Andrée Viollis, l’aventure du grand reportage" : une pionnière engagée au service de la vérité

De : Dorothée Lépine Flammarion Parution en février 2026 312 pages 22€

Photo of Véronique Bresard
Véronique Bresard Go to Véronique Bresard page

4 min de lecture

0:00min
Google Ajouter Atlantico en favori sur Google
100%

MOTS-CLES

Dorothée Lépine , Journalisme , grand reportage , Flammarion

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
Véronique Bresard image
Véronique Bresard

Véronique Bresard est chroniqueuse pour Culture-Tops. 

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.). 