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ATLANTI-CULTURE

15 juin 2026

Ancien malade des Hôpitaux de Paris, de Daniel Pennac

Nuit cauchemardesque aux urgences

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MOTS-CLES

culture , théâtre , Daniel Pennac , Seul en scène , urgence , Hôpital

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Anne-Marie Joire-Noulens pour Culture-Tops

Anne-Marie Joire Noulens est chroniqueuse pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).  Culture-Tops a été créé en novembre 2013 par Jacques Paugam , journaliste et écrivain, et son fils, Gabriel Lecarpentier-Paugam.