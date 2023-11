Amis, frères, sœurs, compatriotes juifs, votre souffrance et vos peurs sont les nôtres

La députée européenne Laurence Sailliet au Parlement européen.

Laurence Sailliet est députée européenne Les Républicains et membre du groupe du Parti populaire européen.

Je ne suis pas juive. Ma foi ou mon athéisme, sujet que je réserve à ma sphère privée, ne sont donc en rien fondateurs de mes opinions ou de mes combats.

Le sujet n'est pas d'appartenir à une communauté, pour penser ou défendre des valeurs essentielles. Il s'agit de défendre l'humanité.

Ce qui se passe aujourd'hui atteint l'intolérable. En France, pays des libertés, où nous pensions jusqu'alors que la République protégeait chacun d'entre nous, nos compatriotes juifs vivent dans la peur. C'est une réalité.

L’attaque terroriste abjecte du Hamas contre Israël, au lieu de déclencher de la compassion, a permis aux antisémites de s'exprimer plus fort encore. Cette haine des juifs, dans une minorité d'esprits certes mais une minorité visible, s'étale sans complexe, sans tabous, trouvant même les relais médiatiques et politiques utiles à sa propagande.

Mais au-delà du dégoût, de la colère et de la peine, nous nous devons d’énoncer des vérités.

Qui peut être surpris du fait que la tolérance à l'antisémitisme, qui existe depuis toutes ces années, mène à ce résultat ?

De nombreux enfants juifs ont dû quitter l'école publique dans des territoires gangrénés par l'islamisme, ceci sous le silence assourdissant de nombreux commentateurs dont je ne faisais pas partie ayant tant dénoncé ces faits.

Combien de messages antisémites dans diverses manifestations, dont les « antivax», ont fleuri sous l'œil insuffisamment critique de certains ?

Combien d'éditorialistes, de journalistes ou d'humoristes, ont diffusé des pensées antisémites, plus ou moins clairement, avec une certaine permissivité de leur rédaction ? Une référence bien sûr à Guillaume Meurice même si la directrice de France inter a réagi sur le sujet, ce que l'on ne peut que saluer.

Combien d'élus, écharpe tricolore en étendard, ont cautionné ou pire encore participé à l’expression d'idéologies antisémites, se faisant ainsi les acteurs de la diffusion de ce poison lent ?

Aujourd'hui doit être le jour du sursaut. Chacun doit prendre ses responsabilités en connaissance de cause. Laisser dire et laisser faire, c'est permettre le retour des heures les plus sombres de notre histoire.

Pour nous protéger il y a le droit, il est à espérer que chaque acte sera puni à la hauteur de sa gravité. Mais il y a aussi les urnes. Donner du pouvoir à ceux qui propagent l'antisémitisme ou à leurs alliés est un acte militant, un choix lourd de sens et de conséquences. Personne ne pourra dire, en choisissant son bulletin de vote, qu'il ne savait pas. En tous cas, personne ne les croira.