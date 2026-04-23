ATLANTI-CULTURE
23 avril 2026
American Spirits : Trois histoires de famille et de voisins. Une oeuvre magistrale
Russell Banks nous entraîne dans la petite ville rurale fictive de Sam Dent au nord de l'État de New York. Nous y croisons des personnages ayant voté pour Donald Trump (premier mandat), impliqués dans des conflits familiaux ou de voisinage et qui dégénèrent dans la violence.
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MOTS-CLESRussell Banks , american spirit , oeuvre , lecture
THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.). Le Comité Editorial en charge de ces chroniques spécifiques est composé d'Hélène Renard, Marie de Benoist, Anne Jouffroy, Charles Edouard Aubry, Jean Ruhlmann, Rodolphe de Saint Hilaire, Bertrand Devevey.
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Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.). Le Comité Editorial en charge de ces chroniques spécifiques est composé d'Hélène Renard, Marie de Benoist, Anne Jouffroy, Charles Edouard Aubry, Jean Ruhlmann, Rodolphe de Saint Hilaire, Bertrand Devevey.