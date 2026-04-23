ATLANTI-CULTURE

23 avril 2026

American Spirits : Trois histoires de famille et de voisins. Une oeuvre magistrale

Russell Banks nous entraîne dans la petite ville rurale fictive de Sam Dent au nord de l'État de New York. Nous y croisons des personnages ayant voté pour Donald Trump (premier mandat), impliqués dans des conflits familiaux ou de voisinage et qui dégénèrent dans la violence.