LE GRAND VIRAGE

15 janvier 2026

Aller au ski sans (beaucoup) skier : la nouvelle tendance des vacances d’hiver dans les stations de luxe

Malgré un enneigement de plus en plus incertain, les stations de ski de luxe continuent de prospérer en se réinventant comme destinations lifestyle, où l’expérience compte désormais autant, sinon plus, que le ski.