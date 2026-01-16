AVEU TARDIF

16 janvier 2026

Le chancelier Merz reconnaît enfin l'ampleur du désastre de la transition écologique allemande

Longtemps érigée en modèle de transition énergétique, l’Allemagne se retrouve aujourd’hui confrontée aux conséquences lourdes de sa sortie du nucléaire. Hausse spectaculaire des coûts, fragilisation du tissu industriel, dépendance accrue aux importations d’énergie et vulnérabilité stratégique : les choix opérés au nom de l’idéologie antinucléaire ont profondément déséquilibré le système énergétique allemand. Alors que Friedrich Merz reconnaît désormais une « grave erreur stratégique », la question n’est plus seulement celle du constat, mais des marges de manœuvre encore possibles pour corriger une trajectoire engagée depuis plus de vingt ans, dans un contexte de besoins électriques croissants et de tensions géopolitiques durables.