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21 septembre 2026
Allemagne : la tenaille AfD - Die Linke se referme sur la CDU
Entre revers électoraux majeurs face à l'AfD dans l'Est et effondrement des partis traditionnels à Berlin, le chancelier allemand Friedrich Merz se trouve sous une pression inédite. Faute d'alternative immédiate au sein de la CDU, sa survie politique dépend désormais de sa capacité à expliquer et imposer un vaste programme de réformes.
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MOTS-CLESAfD , Die Linke , CDU , Friedrich Merz , Allemagne
THEMATIQUESEurope
A PROPOS DES AUTEURS
Ambassadeur e.r., ancien Conseiller européen, diplomatique et de sécurité du Chancelier Helmut Kohl, Professeur (affilié) ESCP Paris/Berlin
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Ambassadeur e.r., ancien Conseiller européen, diplomatique et de sécurité du Chancelier Helmut Kohl, Professeur (affilié) ESCP Paris/Berlin