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Une affiche de campagne électorale représentant Leif-Erik Holm, candidat du parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne (AfD) au poste de ministre-président lors des prochaines élections régionales dans le Land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale (nord de l'Allemagne), est photographiée à Neubrandenburg, le 18 septembre 2026.
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NOUVEAUX SCRUTINS

21 septembre 2026

Allemagne : la tenaille AfD - Die Linke se referme sur la CDU

Entre revers électoraux majeurs face à l'AfD dans l'Est et effondrement des partis traditionnels à Berlin, le chancelier allemand Friedrich Merz se trouve sous une pression inédite. Faute d'alternative immédiate au sein de la CDU, sa survie politique dépend désormais de sa capacité à expliquer et imposer un vaste programme de réformes.

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MOTS-CLES

AfD , Die Linke , CDU , Friedrich Merz , Allemagne

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
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Joachim Bitterlich

Ambassadeur e.r., ancien Conseiller européen, diplomatique et de sécurité du Chancelier Helmut Kohl, Professeur (affilié) ESCP Paris/Berlin