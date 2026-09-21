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Allemagne : la tenaille AfD - Die Linke se referme sur la CDU

Entre revers électoraux majeurs face à l'AfD dans l'Est et effondrement des partis traditionnels à Berlin, le chancelier allemand Friedrich Merz se trouve sous une pression inédite. Faute d'alternative immédiate au sein de la CDU, sa survie politique dépend désormais de sa capacité à expliquer et imposer un vaste programme de réformes.