SCIENCE-FICTION
21 août 2026
« Aliens » a 40 ans : des caméras portables aux exosquelettes, voici les technologies prédites par les scénaristes
Quarante ans après sa sortie, Aliens continue d’étonner par la justesse de certaines de ses intuitions technologiques. Caméras portables, biocapteurs, exosquelettes, tourelles autonomes ou robots humanoïdes : plusieurs inventions du film ont déjà quitté la science-fiction, tandis que le voyage interstellaire, l’hypersommeil ou la terraformation restent hors de portée.
5 min de lecture
MOTS-CLESaliens , xénomorphes , weyland yutani , Ellen Ripley , James Cameron , science-fiction , nouvelles technologies , armes , détecteur de mouvement , exosquelette , caméras portables , space marines , innovation , futur , futuriste , anticipation , hypersommeil , terraformation
THEMATIQUESScience
Steve Benford est professeur d'informatique collaborative au sein du laboratoire de réalité mixte de l'université de Nottingham. Il est actuellement directeur du centre de formation doctorale Horizon financé par l'EPSRC. Steve a été Dream Fellow de l'EPSRC, chercheur invité à Microsoft Research Cambridge et professeur invité à la BBC en 2012. Sur le plan académique, Steve a reçu le prix du meilleur article lors de la conférence annuelle Computer-Human Interaction (CHI) de l'ACM en 2005, 2009, 2011 et 2012 (avec des mentions honorables en 2006 et 2013). Il a également remporté le prix Ars Elctronica 2003 pour l'art interactif, le prix Nokia Mindtrek 2007 pour les applications innovantes de l'informatique omniprésente, et a reçu quatre nominations aux BAFTA. Il a été élu à l'Académie CHI en 2012. Son livre Performing Mixed Reality a été publié par MIT Press en 2011.
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Steve Benford est professeur d'informatique collaborative au sein du laboratoire de réalité mixte de l'université de Nottingham. Il est actuellement directeur du centre de formation doctorale Horizon financé par l'EPSRC. Steve a été Dream Fellow de l'EPSRC, chercheur invité à Microsoft Research Cambridge et professeur invité à la BBC en 2012. Sur le plan académique, Steve a reçu le prix du meilleur article lors de la conférence annuelle Computer-Human Interaction (CHI) de l'ACM en 2005, 2009, 2011 et 2012 (avec des mentions honorables en 2006 et 2013). Il a également remporté le prix Ars Elctronica 2003 pour l'art interactif, le prix Nokia Mindtrek 2007 pour les applications innovantes de l'informatique omniprésente, et a reçu quatre nominations aux BAFTA. Il a été élu à l'Académie CHI en 2012. Son livre Performing Mixed Reality a été publié par MIT Press en 2011.