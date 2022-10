Algorithmes et liberté d’expression : mais pourquoi s’inquiéter de la prise de pouvoir d’Elon Musk tout en ignorant les multiples problèmes posés avec ou sans lui par les réseaux sociaux ?

Elon Musk a officiellement racheté Twitter le 27 octobre.

Atlantico : Il semble y avoir une forme d’inquiétude qui survient chez certaines catégories de personnes suite au rachat de Twitter par Elon Musk. Comment l’expliquer ? Est-ce fondé ?

Fabrice Epelboin : Il y a deux façons de l’expliquer. La première est la personnalité clivante d’Elon Musk. La deuxième est plus rationnelle. Tout le monde perçoit la problématique liée à la modération sur Twitter. Tout le monde se rend compte que ça ne suit pas du tout la loi. Et dans cette dérive, certaines personnes sont avantagées et d’autres non. La censure pratiquée par Twitter arrange certaines personnes car elle coupe la parole d’opposants politiques, de groupes qu’elles n’ont pas envie d’entendre, même si les propos ne sont pas nécessairement illégaux. En face se retrouvent des gens qui sont censurés car leur parole est facile à faire sauter. Aujourd’hui, la façon de modérer Twitter repose essentiellement sur des raids opérés par des profils qui vont dénoncer un profil en masse pour pondérer ou annuler son compte. Et clairement, ce n’est pas équitable. Il y a un biais politique de Twitter assez évident et ceux qui profitent de ce biais ont tout à perdre. Ce biais politique penche en faveur de la gauche américaine. Il a commencé il y a un moment, on l’a retrouvé avec le bannissement du compte de Trump puis la censure de certaines infos pendant la campagne de Joe Biden. Cette logique n’est pas du tout conforme à ce qu’Elon Musk semble vouloir faire. Il semble vouloir que la censure soit conforme à la législation locale. Cela signifie a priori une décentralisation de la gouvernance de Twitter. C’est tant mieux que la modération ne soit plus gérée par une entreprise privée qui n’a de comptes à rendre à personne.

Les choses risquent-elles d’empirer avec Elon Musk sur Twitter ?

Tout dépend de là où on se place. Par exemple, les transactivistes, face au TERF ont un biais qui leur est très favorable. Donc pour les transactivistes, c’est une très mauvaise nouvelle. Mais c’est clairement une bonne nouvelle pour les TERF. Si la liberté d’expression est un principe essentiel dans nos démocraties, alors c’est plutôt une bonne nouvelle. Et si l’Etat de droit est quelque chose d’important, c’est une excellente nouvelle.

A quel point le problème de Twitter est-il lié à ses algorithmes ?

Le problème de Twitter et des autres réseaux sociaux, est que les revenus générés en tant qu’utilisateurs ne sont pas suffisants pour une modération à la hauteur des enjeux. Cela ne marche pas. Le déferlement de haine que l’on constate aujourd’hui sur les réseaux sociaux, et la polarisation du débat public. C’est globalement le problème des algorithmes de réseaux sociaux qui vous produisent du contenu afin de vous faire rester sur la plateforme. Mais l’un des effets de bord de ces algorithmes, c’est la polarisation. Et l’une des propositions d’Elon Musk est d’avoir accès à l’algorithme mais aussi de le changer. A priori, il devrait donc être possible que les choses s’améliorent. Passer trop de temps avec des personnes qui pensent comme nous est le meilleur moyen de se convaincre qu’on a raison. Avec les propositions de Musk, les bulles de filtres devraient exploser et faire naître une opinion publique plus diversifiée et moins polarisée.

Payons-nous notre incapacité à réguler les GAFAM ?

Les GAFAM sont trop gros, trop puissants pour être régulés. C’est une force de corruption gigantesque qui ne peut pas être régulée. Et par ailleurs, le reste de la société n’est pas beaucoup plus régulé. Le système judiciaire français connaît la même faillite systémique.

Avons-nous été trop optimistes à croire que l’on pouvait sécuriser nos données des GAFAM, notamment par le RPGD ?

Le RGPD ne sécurise pas tant les données qu’il punit ceux qui les laissent être mal utilisées. Et cela marche plutôt bien. Mais ce n’est pas une loi qui va protéger vos données ou imposer un autre mode de gouvernance à Twitter.

Sommes-nous hypocrites sur le modèle économique de Twitter ?

Le modèle économique de Twitter et des autres réseaux sociaux ne peut pas fonctionner avec une véritable modération. Un utilisateur Facebook rapporte en moyenne 10 $ par an. A ce prix, il est impossible de se payer une vraie modération qui procède selon la loi du pays.

Qu’est-ce qui est le moteur des outrances sur Twitter ? Est-ce une création de la plateforme ou la chambre d’écho des maux de la société ?

C’est d’abord une société de plus en plus en colère. C’est ensuite, une modération inexistante pour beaucoup de choses. C’est enfin une forme de militantisme consistant à aller cracher sur l’adversaire. Il n’y a que l’extrême droite qui a, à peu près, compris que ça ne servait à rien. Il suffit de voir les militants qui se présentent comme « anti » quelque chose plutôt que « pro ». Même l'État a adopté cette stratégie visant à cracher sur l’adversaire politique.

L’arrivée d’Elon Musk va-t-elle changer quoi que ce soit en bien ou en mal aux problèmes déjà existants sur la plateforme ?

Il va changer les choses donc forcément il va en régler certains et en faire apparaître d’autres. La possibilité d’une version premium posera des questions. Il a beaucoup parlé d’ouvrir le code de Twitter, ce qui serait extraordinairement positif. Il a aussi beaucoup parlé de décentralisation, ce qui ouvre tout un champ de possibles.

