Michael Steinberger, The Philosopher in the Valley, Alex Karp, Palantir, and the Rise of the Surveillance State, 292 p., AvidReaderPress.com, Simon & Schuster (édition en anglais), USA, novembre 2025
ENTRE TRAGIQUE, POUVOIR ET RESPONSABILITE
27 décembre 2025
Alex Karp, le philosophe qui assumait le prix du tragique à la tête de Palantir
Alex Karp n’est ni un gourou de la tech, ni un idéologue, ni un simple PDG provocateur. Dans The Philosopher in the Valley, Michael Steinberger ne cherche pas à défendre Palantir, ni à condamner son fondateur. Il met au jour une cohérence plus troublante : celle d’un homme qui a choisi d’habiter le tragique du monde contemporain, d’en accepter les contradictions, et d’en faire le moteur d’une entreprise au cœur des missions les plus sensibles des États. Ce livre n’explique pas seulement Karp. Il interroge ce que devient la morale lorsqu’on refuse à la fois le retrait, la pureté et l’innocence.
9 min de lecture
THEMATIQUESTech & IA
Frédéric Gaven est le fondateur du cabinet Nosphi Conseil, spécialisé en transformation digitale/IA.
Populaires
Frédéric Gaven est le fondateur du cabinet Nosphi Conseil, spécialisé en transformation digitale/IA.