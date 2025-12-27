ENTRE TRAGIQUE, POUVOIR ET RESPONSABILITE

27 décembre 2025

Alex Karp, le philosophe qui assumait le prix du tragique à la tête de Palantir

Alex Karp n’est ni un gourou de la tech, ni un idéologue, ni un simple PDG provocateur. Dans The Philosopher in the Valley, Michael Steinberger ne cherche pas à défendre Palantir, ni à condamner son fondateur. Il met au jour une cohérence plus troublante : celle d’un homme qui a choisi d’habiter le tragique du monde contemporain, d’en accepter les contradictions, et d’en faire le moteur d’une entreprise au cœur des missions les plus sensibles des États. Ce livre n’explique pas seulement Karp. Il interroge ce que devient la morale lorsqu’on refuse à la fois le retrait, la pureté et l’innocence.