POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Michael Steinberger, The Philosopher in the Valley, Alex Karp, Palantir, and the Rise of the Surveillance State, 292 p., AvidReaderPress.com, Simon & Schuster (édition en anglais), USA, novembre 2025

Michael Steinberger, The Philosopher in the Valley, Alex Karp, Palantir, and the Rise of the Surveillance State, 292 p., AvidReaderPress.com, Simon & Schuster (édition en anglais), USA, novembre 2025

ENTRE TRAGIQUE, POUVOIR ET RESPONSABILITE

27 décembre 2025

Alex Karp, le philosophe qui assumait le prix du tragique à la tête de Palantir

Alex Karp n’est ni un gourou de la tech, ni un idéologue, ni un simple PDG provocateur. Dans The Philosopher in the Valley, Michael Steinberger ne cherche pas à défendre Palantir, ni à condamner son fondateur. Il met au jour une cohérence plus troublante : celle d’un homme qui a choisi d’habiter le tragique du monde contemporain, d’en accepter les contradictions, et d’en faire le moteur d’une entreprise au cœur des missions les plus sensibles des États. Ce livre n’explique pas seulement Karp. Il interroge ce que devient la morale lorsqu’on refuse à la fois le retrait, la pureté et l’innocence.

Photo of Frédéric Gaven
Frédéric Gaven Go to Frédéric Gaven page

9 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Palantir , Intelligence Artificielle , Alex Karp , nouvelles technologies

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
Frédéric Gaven image
Frédéric Gaven

Frédéric Gaven est le fondateur du cabinet Nosphi Conseil, spécialisé en transformation digitale/IA.

Populaires

1Réseaux électriques : ce fiasco que l’Europe risque encore d’aggraver
2Et le pays qui a le plus fait de progrès en 2025 n’est ni la France, ni dirigé par un leader respecté des élites françaises…
3Cette rébellion anti-Trump qui monte dans la droite américaine et qui pourrait produire des effets jusqu’en Europe
4Des Caisses d’allocations familiales à PornHub : comment se protéger dans un monde où personne n’est capable d’empêcher le piratage de nos données personnelles
5Licenciements de soignantes refusant de retirer leur calot en guise de voile à l’hôpital : non-respect de l’hygiène et attaque de la laïcité dans le service public
6Carla Bruni & Nicolas S. fêtent Noël avec un chanteur mystère, la princesse Charlotte pianote avec Kate; Jennifer Lopez prend sa famille en pyjamotage, Kim Kardashian offre des chiots à tous ses enfants; Kylian M’Bappé s’envoie en l’air pour ses 27 ans
7Grand Frais : les secrets d'une pépite qui a réinventé la grande distribution alimentaire