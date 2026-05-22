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Un drone Shahed 136 (Géranium-2), de conception iranienne, utilisé par l'armée russe, survolant Kiev lors d'une attaque de drones et de missiles russes.
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GUERRE HYBRIDE

22 mai 2026

Alertes aux drones en série sur les pays baltes : à quoi jouent vraiment les Russes sur le flanc Est de l’UE ?

Les citoyens Lettons ont reçu aujourd'hui l'ordre de se mettre à l'abri alors que des avions de l'OTAN sont déployés après le repérage d'un drone – au lendemain d'une alerte similaire qui avait poussé des milliers de personnes à se réfugier en Lituanie.

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Antony Dabila Go to Antony Dabila page et Cyrille Amoursky Go to Cyrille Amoursky page

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MOTS-CLES

Russie , guerre en ukraine , pays Baltes , Lettonie , frappes , drones , brouillage , manoeuvres , Kremlin , Armée , souveraineté , OTAN , Union Européenne

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Antony Dabila

Antony Dabila est chercheur associé au CEVIPOF (Sciences Po) et à l’Institut d’Etudes de Stratégie et de Défense (Lyon-III-Jean Moulin). Antony Dabila est docteur en sociologie historique du politique, spécialiste des relations internationales, des études stratégiques et des mutations contemporaines des institutions démocratiques face aux recompositions géopolitiques. Il vient de publier L'Echiquier Stratégique : la grammaire de la guerre à travers les âges (Seuil).

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Cyrille Amoursky

Cyrille Amoursky est reporter de guerre et a grandi en Ukraine. Dès le début du conflit, il a notamment couvert l'invasion russe pour BFMTV, LCI, Quotidien, Le Parisien, Franc-Tireur.