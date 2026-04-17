DANGER BUREAUCRATIQUE

17 avril 2026

Alerte aux libertés publiques : voilà ce qui cache derrière l’application de vérification d’âge développée par l’UE

Comme un air de 1984. Devrons-nous tous sans exception montrer patte blanche … pour protéger les mineurs ? Alors que la France s'était déjà engouffrée dans cette brèche avec la loi SREN et "France Identité", Ursula von der Leyen vient de présenter une application européenne de vérification de l'âge, assumant s'inspirer du déploiement du « pass Covid ». Au risque de sacrifier la liberté de tous ? Décryptage.