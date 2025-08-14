Alaska, 2025 : vers la fin de la « guerre de 108 ans » ?

Le Général Jean-Claude Allard est directeur de recherche à l’IRIS. Ses principaux domaines d’expertise sont la politique de défense et de sécurité, les concepts opérationnels et l’emploi des forces, la gestion de crise, l’aéronautique militaire dans ses dimensions d’organisation et d’emploi opérationnel.

Diplômé de l’École supérieure de guerre et de l’Institut des Hautes Études de Défense nationale, Général de division, Jean-Claude Allard a occupé divers postes de responsabilité dans la chaîne opérationnelle interarmées (Centre opérationnel interarmées, Délégation aux affaires stratégiques, représentant de la France au Central Command des États-Unis, représentant militaire au Kosovo, chef des opérations de la Kosovo Force). Il est par ailleurs spécialiste de l’aéronautique de l’armée de terre dont il a commandé l’Aviation (ALAT). Il s’est impliqué dans la définition des concepts opérationnels et a élaboré la nouvelle doctrine tactique de l’aérocombat.

Jean-Claude Allard est l’auteur de nombreuses études internes au Ministère de la Défense.