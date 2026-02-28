CRISE DU MODELE FRANCAIS
28 février 2026
Alain Madelin : “Nous devons imposer le droit à la simplification pour cesser de vider la piscine de la complexité administrative à la petite cuillère”
Alain Madelin analyse la séquence politique actuelle et alerte sur les impasses économiques et institutionnelles françaises. À ses yeux, la crise de confiance qui traverse le pays dépasse les clivages traditionnels et appelle un véritable changement de cap.
5 min de lecture
THEMATIQUESPolitique
Alain Madelin a été député, Ministre de l'Economie et des Finances et président du Parti Républicain, devenu Démocratie Libérale, avant d'intégrer l'UMP.
Il est l'auteur de Faut-il supprimer la carte scolaire ? (avec Gérard Aschieri, Magnard, 2009).
Populaires
Alain Madelin a été député, Ministre de l'Economie et des Finances et président du Parti Républicain, devenu Démocratie Libérale, avant d'intégrer l'UMP.
Il est l'auteur de Faut-il supprimer la carte scolaire ? (avec Gérard Aschieri, Magnard, 2009).