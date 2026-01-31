POLITIQUE
Alain Finkielkraut. (Image d'illustration)

©

Alain Finkielkraut. (Image d'illustration)

ATLANTICO LITTERATI

31 janvier 2026

Alain Finkielkraut : « Généraliser est une forme de bêtise »

Une enfance d’après-guerre marquée par l’école et la littérature, une identité juive inquiète, fidèle aux morts mais privée de ciel. Face à l’effacement culturel et au tourment israélien, comment continuer à tenir la ligne de crête ? Dans une conversation intime avec Vincent Trémolet de Villers, Alain Finkielkraut livre sans doute son livre le plus personnel, traversé par la lucidité et le cœur lourd.

Annick Geille

Annick Geille

Annick GEILLE est journaliste-écrivain et critique littéraire. Elle a publié onze romans et obtenu entre autres le Prix du Premier Roman et le prix Alfred Née de l’académie française (voir Google). Elle fonda et dirigea vingt années durant divers hebdomadaires et mensuels pour le groupe « Hachette- Filipacchi- Media » - tels Playboy-France, Pariscope et « F Magazine, » - mensuel féministe (racheté au groupe Servan-Schreiber par Daniel Filipacchi) qu’Annick Geille baptisa « Femme » et reformula, aux côtés de Robert Doisneau, qui réalisait toutes les photos d'écrivains. Après avoir travaillé trois ans au Figaro- Littéraire aux côtés d’Angelo Rinaldi, de l’Académie Française, AG dirigea "La Sélection des meilleurs livres de la période" pour le « Magazine des Livres », tout en rédigeant chaque mois pendant dix ans une chronique litt. pour le mensuel "Service Littéraire". Annick Geille remet depuis sept ans à Atlantico une chronique vouée à la littérature et à ceux qui la font : « Atlantico-Litterati ».

