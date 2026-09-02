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Blurred backgroundLa Commission européenne est dotée, depuis le 2 août dernier, de larges pouvoirs d'investigation en vertu de la loi européenne sur l'Intelligence artificielle (AI Act).
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DERIVE EN VUE ?

2 septembre 2026

AI Act : l’Europe est-elle en train de se lancer dans la surréglementation du monde de demain… et dans la censure ?

Depuis le 2 août, l’Europe franchit une étape dans la régulation de l’IA en imposant la transparence. Mais si les étiquettes fleurissent sur les écrans, les transformations majeures pour les citoyens et les géants du secteur restent suspendues à de futures échéances.

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MOTS-CLES

AI Act , Union européenne , Intelligence Artificielle , entreprises , Elon Musk , watermarking , régulation

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
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Julien Pillot

Docteur en économie de l'Université de Nice (CNRS GREDEG), Julien Pillot est enseignant-chercheur à l'Inseec Grande Ecole. Il dirige également le pôle de valorisation de la recherche de la Faculté du groupe OMNES Education. Il intervient également à l'Université Paris Saclay, ainsi que ponctuellement dans d'autres Universités. Il s'intéresse principalement à l'économie et la régulation de la tech et du numérique, aux stratégies concurrentielles, et à l'évaluation des impacts économiques, sociaux et environnementaux de l'introduction d'une innovation. Son expertise porte principalement sur le secteur de la tech, les industries créatives et culturelles, l'automobile, ainsi que les industries de réseau

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Anthony Poncier

Anthony Poncier est Docteur en Histoire, membre du collectif Réenchanter Internet et expert en transformation digitale et en stratégies collaboratives. En cette qualité, il accompagne les entreprises dans la conception de leurs stratégies médias sociaux, ainsi que dans la création de leurs réseaux internes.

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