Des manifestants brandissent des pancartes en soutien aux victimes de Jeffrey Epstein et de sa complice Ghislaine Maxwell devant le Capitole à Washington, le 3 septembre 2025.

© ROBERTO SCHMIDT / AFP

PARFUM DE SCANDALE

15 novembre 2025

Affaire Epstein : jusqu’où pourraient aller les révélations en cascade permises par la publication des e-mails du financier américain ?

La publication des e-mails de Jeffrey Epstein relance une affaire tentaculaire. Alors que ressurgissent les noms de personnalités politiques, financières ou universitaires ayant gravité autour de Jeffrey Epstein, la question n’est plus seulement de savoir qui pourrait être éclaboussé, mais jusqu’où pourrait aller l’onde de choc. Ces nouveaux documents pourraient-ils enfin faire basculer l’affaire du terrain médiatique vers un véritable tournant institutionnel ?

Xavier Raufer
Xavier Raufer

4 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Xavier Raufer
Xavier Raufer

Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date:  La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers. 

