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ATLANTI-CULTURE

23 juin 2026

ADN, de Caroline Ami et Flavie Péan

Inspiré de faits réels, un thriller palpitant et sans temps mort

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Culture Tops

MOTS-CLES

Caroline Ami , Flavie Péan , Sébastien Azzopardi , Benoit Facerias , Anne Plantey , Alexandre Guilbaud

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Charles-Édouard Aubry pour Culture-Tops

Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

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