ATLANTI-CULTURE
23 juin 2026
ADN, de Caroline Ami et Flavie Péan
Inspiré de faits réels, un thriller palpitant et sans temps mort
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Vu sur:Culture Tops
MOTS-CLESCaroline Ami , Flavie Péan , Sébastien Azzopardi , Benoit Facerias , Anne Plantey , Alexandre Guilbaud
THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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A PROPOS DES AUTEURS
Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.
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