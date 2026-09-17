ATLANTI-CULTURE

A voir au cinéma cette semaine : "Si tu penses bien" de Géraldine Nakache, "Histoires de la nuit" de Léa Mysius, "La vie en relief : Jacques Henri Lartigue" de Denis Gaubert

Les films "Si tu penses bien" de Géraldine Nakache, "Histoires de la nuit" de Léa Mysius, "La vie en relief : Jacques Henri Lartigue" de Denis Gaubert sont à découvrir cette semaine dans les salles de cinéma.