ATLANTI-CULTURE
17 septembre 2026
A voir au cinéma cette semaine : "Si tu penses bien" de Géraldine Nakache, "Histoires de la nuit" de Léa Mysius, "La vie en relief : Jacques Henri Lartigue" de Denis Gaubert
Les films "Si tu penses bien" de Géraldine Nakache, "Histoires de la nuit" de Léa Mysius, "La vie en relief : Jacques Henri Lartigue" de Denis Gaubert sont à découvrir cette semaine dans les salles de cinéma.
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Dominique Poncet est chroniqueuse pour Culture-Tops.
Antoine Le Fur est chroniqueur pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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