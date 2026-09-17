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Blurred backgroundLes films "Si tu penses bien" de Géraldine Nakache, "Histoires de la nuit" de Léa Mysius, "La vie en relief : Jacques Henri Lartigue" de Denis Gaubert sont à découvrir cette semaine dans les salles de cinéma.
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ATLANTI-CULTURE

17 septembre 2026

A voir au cinéma cette semaine : "Si tu penses bien" de Géraldine Nakache, "Histoires de la nuit" de Léa Mysius, "La vie en relief : Jacques Henri Lartigue" de Denis Gaubert

Les films "Si tu penses bien" de Géraldine Nakache, "Histoires de la nuit" de Léa Mysius, "La vie en relief : Jacques Henri Lartigue" de Denis Gaubert sont à découvrir cette semaine dans les salles de cinéma.

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Si tu penses bien de Géraldine Nakache , Histoires de la nuit de Léa Mysius , La vie en relief Jacques Henri Lartigue de Denis Gaubert , Géraldine Nakache , Léa Mysius , Denis Gaubert , cinéma , salles de cinéma , culture , culture tops

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Dominique Poncet pour Culture-Tops

Dominique Poncet est chroniqueuse pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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Antoine Le Fur pour Culture-Tops

Antoine Le Fur est chroniqueur pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

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