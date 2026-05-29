POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Les films L’Objet du délit d’Agnès Jaoui, Tout va super de Patrick Cassir, Le Virtuose de Daniel Rohrer, Mata de Rachel Lang sont à retrouver au cinéma cette semaine.
See image caption

ATLANTI-CULTURE

29 mai 2026

A voir au cinéma cette semaine : "L’Objet du délit" d’Agnès Jaoui, "Tout va super" de Patrick Cassir, "Le Virtuose" de Daniel Rohrer, "Mata" de Rachel Lang

Les films L’Objet du délit d’Agnès Jaoui, Tout va super de Patrick Cassir, Le Virtuose de Daniel Rohrer, Mata de Rachel Lang sont à retrouver au cinéma cette semaine.

Photo of Dominique Poncet pour Culture-Tops
Photo of Antoine Le Fur
Dominique Poncet pour Culture-Tops Go to Dominique Poncet pour Culture-Tops page et Antoine Le Fur Go to Antoine Le Fur page

5 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Mata de Rachel Lang , Le Virtuose de Daniel Rohrer , cinéma , films , sorties , culture , culture tops , Tout va super de Patrick Cassir , L’Objet du délit d’Agnès Jaoui , Agnès Jaoui

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
Dominique Poncet pour Culture-Tops image
Dominique Poncet pour Culture-Tops

Dominique Poncet est chroniqueuse pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
Antoine Le Fur image
Antoine Le Fur

Antoine Le Fur est chroniqueur pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).