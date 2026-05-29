ATLANTI-CULTURE

29 mai 2026

A voir au cinéma cette semaine : "L’Objet du délit" d’Agnès Jaoui, "Tout va super" de Patrick Cassir, "Le Virtuose" de Daniel Rohrer, "Mata" de Rachel Lang

Les films L’Objet du délit d’Agnès Jaoui, Tout va super de Patrick Cassir, Le Virtuose de Daniel Rohrer, Mata de Rachel Lang sont à retrouver au cinéma cette semaine.