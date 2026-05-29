ATLANTI-CULTURE
29 mai 2026
A voir au cinéma cette semaine : "L’Objet du délit" d’Agnès Jaoui, "Tout va super" de Patrick Cassir, "Le Virtuose" de Daniel Rohrer, "Mata" de Rachel Lang
Les films L’Objet du délit d’Agnès Jaoui, Tout va super de Patrick Cassir, Le Virtuose de Daniel Rohrer, Mata de Rachel Lang sont à retrouver au cinéma cette semaine.
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Dominique Poncet est chroniqueuse pour Culture-Tops.
Antoine Le Fur est chroniqueur pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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