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ATLANTI-CULTURE

20 mai 2026

A voir au cinéma cette semaine : L’être aimé de Rodrigo Sorogoyen ; The Mandalorian and Grogu de Jon Favreau ; Les Goûteuses d’Hitler de Silvio Soldini

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MOTS-CLES

Cinéma , Hitler , Star Wars , culture

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Antoine Le Fur pour Culture-Tops

Antoine Le Fur est chroniqueur pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

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Dominique Poncet pour Culture-Tops

Dominique Poncet est chroniqueuse pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).