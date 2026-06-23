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ATLANTI-CULTURE

23 juin 2026

A voir au cinéma cette semaine : Les caprices de l’enfant roi de Michel Leclerc, L’Etrangère de Gaya Jiji, Seuls les rebelles de Danielle Arbid

La sélection cinéma du mercredi 23 juin 2026 par Culture Tops

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MOTS-CLES

culture , Cinéma , sélection , Les caprices de l’enfant roi , L’Etrangère , Seuls les rebelles , éruption

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Dominique Poncet pour Culture-Tops

Dominique Poncet est chroniqueuse pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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Antoine Le Fur pour Culture-Tops

Antoine Le Fur est chroniqueur pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

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