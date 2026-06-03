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Blurred backgroundLe film "La Bataille de Gaulle : l’âge de fer" de Antonin Baudry est à retrouver au cinéma cette semaine.
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ATLANTI-CULTURE

3 juin 2026

A voir au cinéma cette semaine : "La Bataille de Gaulle : l’âge de fer" de Antonin Baudry, "L’Affaire Zanetti" de Leonardo Di Costanzo, "The Plague" de Charlie Polinger, "Francesca et Giovanni" de Simona et Ricky Tognazzi  

Les films "La Bataille de Gaulle : l’âge de fer" de Antonin Baudry, "L’Affaire Zanetti" de Leonardo Di Costanzo, "The Plague" de Charlie Polinger et "Francesca et Giovanni" de Simona et Ricky Tognazzi sont à découvrir au cinéma cette semaine.

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MOTS-CLES

La Bataille de Gaulle : l’âge de fer de Antonin Baudry , The Plague de Charlie Polinger , Francesca et Giovanni de Simona et Ricky Tognazzi , L’Affaire Zanetti de Leonardo Di Costanzo , cinéma , culture , culture tops , De Gaulle , sorties cinéma , réalisateur , acteurs

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Dominique Poncet pour Culture-Tops

Dominique Poncet est chroniqueuse pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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Antoine Le Fur

Antoine Le Fur est chroniqueur pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).