ATLANTI-CULTURE
3 juin 2026
A voir au cinéma cette semaine : "La Bataille de Gaulle : l’âge de fer" de Antonin Baudry, "L’Affaire Zanetti" de Leonardo Di Costanzo, "The Plague" de Charlie Polinger, "Francesca et Giovanni" de Simona et Ricky Tognazzi
Les films "La Bataille de Gaulle : l’âge de fer" de Antonin Baudry, "L’Affaire Zanetti" de Leonardo Di Costanzo, "The Plague" de Charlie Polinger et "Francesca et Giovanni" de Simona et Ricky Tognazzi sont à découvrir au cinéma cette semaine.
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Dominique Poncet est chroniqueuse pour Culture-Tops.
Antoine Le Fur est chroniqueur pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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