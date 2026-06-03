ATLANTI-CULTURE

3 juin 2026

A voir au cinéma cette semaine : "La Bataille de Gaulle : l’âge de fer" de Antonin Baudry, "L’Affaire Zanetti" de Leonardo Di Costanzo, "The Plague" de Charlie Polinger, "Francesca et Giovanni" de Simona et Ricky Tognazzi

Les films "La Bataille de Gaulle : l’âge de fer" de Antonin Baudry, "L’Affaire Zanetti" de Leonardo Di Costanzo, "The Plague" de Charlie Polinger et "Francesca et Giovanni" de Simona et Ricky Tognazzi sont à découvrir au cinéma cette semaine.