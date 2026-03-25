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25 mars 2026

A voir au cinéma cette semaine

La sélection cinéma de la semaine, avec Anemone, Une jeunesse indienne ou la Couleuvre Noire.

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culture , Cinéma , Anemone , Filles du ciel

THEMATIQUES

Culture
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Antoine Le Fur pour Culture-Tops

Antoine Le Fur est chroniqueur pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

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Dominique Poncet pour Culture-Tops

Dominique Poncet est chroniqueuse pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

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