ATLANTI-CULTURE
25 mars 2026
A voir au cinéma cette semaine
La sélection cinéma de la semaine, avec Anemone, Une jeunesse indienne ou la Couleuvre Noire.
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Vu sur:Culture Tops
MOTS-CLESculture , Cinéma , Anemone , Filles du ciel
THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Antoine Le Fur est chroniqueur pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
Dominique Poncet est chroniqueuse pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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Antoine Le Fur est chroniqueur pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
Dominique Poncet est chroniqueuse pour Culture-Tops.
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