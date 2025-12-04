Il est possible de constater une nette augmentation de l’espérance de vie depuis maintenant plus de soixante-dix ans dans les sociétés occidentales.
© Kampus Production / Pexels
PERCEPTION DE L'AGE
4 décembre 2025
A quel âge devient-on vieux ? Pour les scientifiques, peut-être plus tard que ce que vous pourriez croire
Les sexagénaires d'aujourd'hui ne se sentent pas aussi vieux qu'il y a une génération. Les données suggèrent que le vieillissement relève davantage d'une construction sociale que d'une réalité biologique objective.
6 min de lecture
MOTS-CLESâge , biologie , vieillesse , Espérance de vie , Santé
THEMATIQUESScience
Le docteur Christophe de Jaeger est chargé d’enseignement à la faculté de médecine de Paris, directeur de l’Institut de médecine et physiologie de la longévité (Paris), directeur de la Chaire de la longévité (John Naisbitt University – Belgrade), et président de la Société Française de Médecine et Physiologie de la Longévité.
Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment de "Bien vieillir sans médicaments" aux éditions du Cherche Midi, "Nous ne sommes plus faits pour vieillir" chez Grasset, et "Longue vie", aux éditions Telemaque
Populaires
Le docteur Christophe de Jaeger est chargé d’enseignement à la faculté de médecine de Paris, directeur de l’Institut de médecine et physiologie de la longévité (Paris), directeur de la Chaire de la longévité (John Naisbitt University – Belgrade), et président de la Société Française de Médecine et Physiologie de la Longévité.
Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment de "Bien vieillir sans médicaments" aux éditions du Cherche Midi, "Nous ne sommes plus faits pour vieillir" chez Grasset, et "Longue vie", aux éditions Telemaque