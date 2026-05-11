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Blurred backgroundA l'école des filles, de Noëlle Châtelet
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ATLANTI-CULTURE

11 mai 2026

« A l’école des filles » de Noëlle Chatelet : la petite d’Artagnan

« A l’école des filles » est un magnifique roman d’apprentissage. C’est un texte de combat, très littéraire. Et c’est aussi un texte téméraire.

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MOTS-CLES

culture , roman , années 80 , pensionnat , violences , Solidarité , mousquetaires

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Laurence Biava

Laurence Biava est écrivain, et agent d'auteurs et d'artistes. Dernier ouvrage paru : "Le goût des bibliothèques" (Mercure de France).