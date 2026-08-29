L’EXTRATERRITORIALITE A LA CHINOISE
29 août 2026
À l’américaine : voilà comment la Chine tente d’imposer l’application de ses lois partout à travers la planète
Après avoir longtemps dénoncé l’extraterritorialité américaine, Pékin développe ses propres instruments de coercition juridique et économique. Entre contrôle des données, sanctions et pressions sur les dirigeants, les entreprises étrangères se retrouvent prises entre deux droits concurrents.
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MOTS-CLESgéopolitique , Chine , relations internationales , répression , riposte , doctrine , industrie
THEMATIQUESGéopolitique
Jean-François Di Meglio est président du Conseil d'orientation d'Asia Centre.
Ancien élève de l'École normale supérieure et de l'Université de Pékin, il enseigne par ailleurs à l'IEP Lyon, à l'Ecole Centrale Paris, à HEC ParisTech, à l'École des Mines Paris Tech et à Lille I.
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Ancien élève de l'École normale supérieure et de l'Université de Pékin, il enseigne par ailleurs à l'IEP Lyon, à l'Ecole Centrale Paris, à HEC ParisTech, à l'École des Mines Paris Tech et à Lille I.