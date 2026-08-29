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Le président chinois Xi Jinping. (Image d'illustration)
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L’EXTRATERRITORIALITE A LA CHINOISE

29 août 2026

À l’américaine : voilà comment la Chine tente d’imposer l’application de ses lois partout à travers la planète

Après avoir longtemps dénoncé l’extraterritorialité américaine, Pékin développe ses propres instruments de coercition juridique et économique. Entre contrôle des données, sanctions et pressions sur les dirigeants, les entreprises étrangères se retrouvent prises entre deux droits concurrents.

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MOTS-CLES

géopolitique , Chine , relations internationales , répression , riposte , doctrine , industrie

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-François Di Meglio

Jean-François Di Meglio est président du Conseil d'orientation d'Asia Centre.

Ancien élève de l'École normale supérieure et de l'Université de Pékin, il enseigne par ailleurs à l'IEP Lyon, à l'Ecole Centrale Paris, à HEC ParisTech, à l'École des Mines Paris Tech et à Lille I.

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