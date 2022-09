800 migrants expulsés !

Des migrants au large de la Méditerranée.

Et ça se passe où ?

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

800 migrants viennent donc d’être expulsés. Depuis des années, ils sont des milliers à avoir subi le même sort. On les renvoie là d’où ils viennent, c’est-à-dire à leur Bled.

Et leur Bled c’est le Niger. Le pays qui les expulse s’appelle l’Algérie. Et là-bas avec les Noirs, on ne badine pas. Même s’il y a parmi eux des mineurs isolés.

Ces derniers seront acheminés vers leurs villages d’origine. Mais s’ils ont des parents en Algérie ? Qu’à cela ne tienne, les services algériens de protection de l’enfance indiquent que ces mineurs seront quand même renvoyés au Niger où ils ont de la famille !

L’Algérie d’avant le maréchal Bugeaud a une longue expérience dans l’esclavage des Noirs. Il en reste encore quelque chose aujourd’hui. Nous avons sur notre territoire nombre d’Algériens. Pourrait-on envisager d’en renvoyer quelques-uns au Bled à la place des Nigériens expulsés ?

