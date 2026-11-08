MANIFESTATIONS
8 novembre 2026
7 novembre : Mobilisation syndicale 1 / mobilisation Gilets Jaunes 0,5
La mobilisation du 7 novembre marque-t-elle un tournant dans la contestation sociale ? Si les syndicats semblent reprendre la main sur les mouvements spontanés et que les violences reculent, la colère reste profonde et les tensions loin d’être apaisées. Entre essoufflement des manifestants, difficultés du maintien de l’ordre, crise de la représentation et impasse politique, le gouvernement peut-il retrouver le contrôle sans répondre aux revendications sociales ?
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MOTS-CLES7 novembre , mobilisation , syndicats , colère , violences , forces de l'ordre , police , 17 octobre , manifestations , revendications , négociations , sortie de crise , crise , gouvernement , Emmanuel Macron , annonces , mesures , calme , pouvoir d'achat , policiers , CRS , gendarmes , maintien de l'ordre , dispositif de sécurité , sécurité , Gilets jaunes
THEMATIQUESFrance
Driss Aït Youssef est Docteur en droit. Président de l’Institut Léonard de Vinci. Chargé en 2009 par le Ministère de l’Intérieur de mener un groupe de travail chargé de diagnostiquer les problématiques dans les rapports entre la police et la population.
Alexandre Eyries est enseignant-chercheur HDR en Sciences de l’Information et de la Communication Spécialiste de communication politique, chercheur associé au CIMEOS de l'Université de Bourgogne Europe. Alexandre Eyries est également chercheur au sein de Spirales Institut (co-fondé par Virginie Martin).
Driss Aït Youssef est Docteur en droit. Président de l’Institut Léonard de Vinci. Chargé en 2009 par le Ministère de l’Intérieur de mener un groupe de travail chargé de diagnostiquer les problématiques dans les rapports entre la police et la population.
Alexandre Eyries est enseignant-chercheur HDR en Sciences de l’Information et de la Communication Spécialiste de communication politique, chercheur associé au CIMEOS de l'Université de Bourgogne Europe. Alexandre Eyries est également chercheur au sein de Spirales Institut (co-fondé par Virginie Martin).