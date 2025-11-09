Cette photographie montre un monte-meubles utilisé par les cambrioleurs pour pénétrer dans le musée du Louvre, quai François-Mitterrand, à Paris, le 19 octobre 2025.
CHRONIQUES DE L'OMBRE
9 novembre 2025
7 minutes de pillage en silence au Louvre…. et ailleurs : quand l'Histoire devient lingots
Un dimanche d’octobre 2025, quatre faux ouvriers s’introduisent au Louvre avec une nacelle volée et dérobent, en sept minutes, huit joyaux de la Couronne. Un casse spectaculaire, révélateur d’un patrimoine sans défense et d’un crime organisé désormais ubérisé.
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
