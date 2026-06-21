ATLANTI-CULTURE
21 juin 2026
"7 minutes (comité d’usine)" de Stefano Massini : faut-il choisir entre la dignité et le travail ?
La pièce "7 minutes (comité d’usine)" est à voir au Théâtre de l’épée de bois- Cartoucherie.
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A PROPOS DES AUTEURS
Alya Aglan est chroniqueuse pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.)
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Alya Aglan est chroniqueuse pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.)