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Le 17 juillet 2026, lors de la Conférence mondiale sur l'intelligence artificielle (WAIC) à Shanghai, des visiteurs se rendent sur le stand de Moonshot AI, où est présenté Kimi K3.
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COMBAT DEJA JOUE ?

27 juillet 2026

« 60 % des entreprises utilisent des modèles chinois » : la vraie défaite silencieuse de l'IA américaine

L'irruption des nouveaux modèles chinois frontières, comme Kimi K3 de Moonshot ou GLM-5.2, bouleverse totalement la géopolitique de l'intelligence artificielle, et l'Occident pourrait bien se découvrir totalement à la traîne. Décryptage.

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MOTS-CLES

Intelligence Artificielle , Chine , Etats-Unis , domination , Kimi K3 , GLM-5.2 , Moonshot , Deepseek , modèle ouvert , open weight , coût d'usage , tokens , Sécurité , données

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A PROPOS DES AUTEURS
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Tarik Krim
Entrepreneur

Tariq Krim est entrepreneur et pionnier du Web, ancien vice-président du Conseil national du numérique et fondateur de l'infolettre cybernetica.fr.

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