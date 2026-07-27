COMBAT DEJA JOUE ?

« 60 % des entreprises utilisent des modèles chinois » : la vraie défaite silencieuse de l'IA américaine

L'irruption des nouveaux modèles chinois frontières, comme Kimi K3 de Moonshot ou GLM-5.2, bouleverse totalement la géopolitique de l'intelligence artificielle, et l'Occident pourrait bien se découvrir totalement à la traîne. Décryptage.