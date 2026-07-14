ENQUETE
14 juillet 2026
550 ans après sa mort, le mystère de la muse de Botticelli pourrait enfin être élucidé
Simonetta Vespucci est probablement l’une des femmes les plus représentées de la Renaissance italienne. Sandro Botticelli est largement considéré comme l’ayant prise pour modèle de Vénus, et elle apparaît, idéalisée et transformée, dans plusieurs de ses œuvres les plus célèbres.
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MOTS-CLESculture , Art , Botticelli , Simonetta Vespucci , muse , femme , maladie , étude , apoplexie hypophysaire , tuberculose
THEMATIQUESCulture
Le professeur Paolo Pozzilli, docteur en médecine, a suivi une formation en médecine et s'est spécialisé en endocrinologie et maladies métaboliques à l'Université Sapienza de Rome, en Italie. Il est professeur d'endocrinologie et de diabétologie à l'Université Campus Bio-Medico de Rome (UCBM) et professeur de recherche clinique (diabète) au Centre d'immunobiologie.
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Le professeur Paolo Pozzilli, docteur en médecine, a suivi une formation en médecine et s'est spécialisé en endocrinologie et maladies métaboliques à l'Université Sapienza de Rome, en Italie. Il est professeur d'endocrinologie et de diabétologie à l'Université Campus Bio-Medico de Rome (UCBM) et professeur de recherche clinique (diabète) au Centre d'immunobiologie.