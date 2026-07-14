550 ans après sa mort, le mystère de la muse de Botticelli pourrait enfin être élucidé

Le professeur Paolo Pozzilli, docteur en médecine, a suivi une formation en médecine et s'est spécialisé en endocrinologie et maladies métaboliques à l'Université Sapienza de Rome, en Italie. Il est professeur d'endocrinologie et de diabétologie à l'Université Campus Bio-Medico de Rome (UCBM) et professeur de recherche clinique (diabète) au Centre d'immunobiologie.