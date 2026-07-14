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Un journaliste observe « La Naissance de Vénus », tableau peint au milieu des années 1480 par le peintre italien Sandro Botticelli, lors d'une visite de presse organisée à l'occasion de la réouverture des salles Pollaiolo et Botticelli à la Galerie des Offices de Florence, le 17 octobre 2016.
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ENQUETE

14 juillet 2026

550 ans après sa mort, le mystère de la muse de Botticelli pourrait enfin être élucidé

Simonetta Vespucci est probablement l’une des femmes les plus représentées de la Renaissance italienne. Sandro Botticelli est largement considéré comme l’ayant prise pour modèle de Vénus, et elle apparaît, idéalisée et transformée, dans plusieurs de ses œuvres les plus célèbres.

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culture , Art , Botticelli , Simonetta Vespucci , muse , femme , maladie , étude , apoplexie hypophysaire , tuberculose

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Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Paolo Pozzilli
Professeur honoraire de diabétologie et de recherche clinique

Le professeur Paolo Pozzilli, docteur en médecine, a suivi une formation en médecine et s'est spécialisé en endocrinologie et maladies métaboliques à l'Université Sapienza de Rome, en Italie. Il est professeur d'endocrinologie et de diabétologie à l'Université Campus Bio-Medico de Rome (UCBM) et professeur de recherche clinique (diabète) au Centre d'immunobiologie.