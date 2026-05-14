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Un musulman en train de lire un ouvrage religieux. (Image d'illustration)
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RELIGION, INTEGRATION ET FRACTURE IDENTITAIRE

14 mai 2026

41 % des jeunes musulmans de Vienne placent la charia au-dessus du droit autrichien

Une étude menée auprès de jeunes Viennois relance le débat explosif sur l’intégration et la place de la religion en Autriche. Une partie importante des répondants musulmans affirme faire passer les règles religieuses avant les lois du pays, provoquant une violente réaction de la droite radicale.

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MOTS-CLES

musulmans , Sharia , Autriche , Union européenne , sociaux-démocrates

THEMATIQUES

Religion
A PROPOS DES AUTEURS
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Zoltán Kottász

Zoltán Kottász est journaliste pour The European Conservative, basé à Bruxelles. Il a travaillé pendant de nombreuses années comme journaliste et comme rédacteur en chef du service étranger du quotidien hongrois Magyar Nemzet. Il s'intéresse principalement à la politique européenne.

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