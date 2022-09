30 ans d’exportation de la démocratie libérale : le fiasco de la politique étrangère depuis la chute de l’URSS

Le président américain Bill Clinton rencontre le président russe Vladimir Poutine, le 06 septembre 2000, à New York.

La chute de l'URSS et la fin de la guerre froide ont permis aux Etats-Unis de mener une politique d'"hégémonie libérale". Stephen Walt, professeur de relations internationales à la Harvard Kennedy School et auteur de "L’enfer des bonnes intentions", décrypte le mécanisme qui a poussé la plupart des pays occidentaux à abandonner une approche réaliste des relations internationales au profit de cette idéologie.

Stephen Walt est professeur de relations internationales à la Harvard Kennedy School et auteur de "L’enfer des bonnes intentions" ("The Hell of good intentions").

Atlantico : Mikhaïl Gorbatchev vient de mourir et son héritage est controversé. Il a précipité la chute de l'URSS et la fin de la guerre froide. Cela a permis à l'Amérique de mener une politique d'"hégémonie libérale". Comment définissez-vous cette vision ? Pourquoi est-elle si dangereuse selon vous ?

Stephen Walt : "L'hégémonie libérale" était la grande stratégie de l'Amérique après la guerre froide.Il s'agissait essentiellement d'une tentative de transformer l'ordre libéral occidental en un ordre libéral mondial.Elle était "libérale" parce qu'elle cherchait à répandre les valeurs libérales telles que la démocratie, l'ouverture des marchés et les droits de l'homme, si possible pacifiquement, mais si nécessaire par la force militaire, des sanctions ou d'autres types de pression.La stratégie était "hégémonique" car elle supposait que les États-Unis avaient le droit, la responsabilité et la sagesse de diriger ce processus.Comme l'a dit la secrétaire d'État Madeleine Albright à la fin des années 1990, ils croyaient que les États-Unis étaient la "nation indispensable".Malheureusement, cette stratégie a été un échec quasi total : elle a empoisonné les relations avec la Russie, contribué à la montée du terrorisme mondial, accéléré l'ascension de la Chine en tant que grand rival, déstabilisé une grande partie du Moyen-Orient, entraîné le pays dans de coûteux bourbiers en Irak et en Afghanistan et contribué à déclencher la crise financière mondiale de 2008.Essayer d'en faire trop à l'étranger a également affaibli la démocratie américaine à l'intérieur du pays et a finalement aidé Donald Trump à gagner la présidence.

À Lire Aussi

Mikhaïl Gorbatchev, l'homme qui a changé l'histoire... tout en étant le jouet du hasard

En tant que réaliste, vous considérez les conséquences de cette hégémonie libérale comme très négatives et contre-productives pour les États-Unis. Dans quelle mesure pensez-vous que cette stratégie peut expliquer la situation mondiale actuelle, à commencer par le renforcement de la Russie et de la Chine, la montée de l'illibéralisme et, finalement, la guerre actuelle en Ukraine ? Dans quelle mesure cette stratégie a-t-elle échoué ?

Presque complètement.Bien que l'hégémonie libérale ait aidé certains pays plus pauvres à se développer plus rapidement, ses effets globaux ont été désastreux.L'hégémonie libérale a cherché à promouvoir la démocratie, par exemple, mais la démocratie est en recul dans le monde entier depuis quinze ans ou plus.Les conditions des droits de l'homme sont pires, et non meilleures.L'Irak, l'Afghanistan et la Libye sont tous des États en faillite à la suite de l'intervention américaine.Des pays comme la Pologne et la Hongrie ont pris des directions peu libérales bien qu'ils fassent partie de l'OTAN et de l'UE.La Corée du Nord s'est dotée d'armes nucléaires et l'Iran est bien plus près d'obtenir la bombe, en partie parce que chacun d'entre eux s'est inquiété d'un éventuel "changement de régime" mené par les États-Unis.Et comme le démontre la guerre tragique et brutale en Ukraine, l'élargissement illimité de l'OTAN - et en particulier la proposition américaine d'intégrer l'Ukraine et la Géorgie à l'OTAN en 2008 - n'a pas rendu l'Europe plus sûre.Si vous comparez l'état du monde et la position des États-Unis en 1993 avec la situation actuelle du monde et du pays, il est clair que l'hégémonie libérale a été un échec abyssal.

À Lire Aussi

Et si l’URSS n’était en réalité pas morte…

Pourquoi les Etats-Unis, et la plupart des pays occidentaux, ont-ils abandonné une approche réaliste des relations internationales au profit de cette idéologie illusoire que vous dénoncez ? Et pourquoi est-elle encore si forte malgré ses échecs ?

Les Etats-Unis ont abandonné le réalisme et poursuivi cette stratégie hautement idéaliste - voire utopique - d'hégémonie libérale parce qu'ils n'étaient contestés par aucune autre grande puissance et que leurs dirigeants étaient convaincus d'avoir trouvé la formule magique du leadership.Au cours du "moment unipolaire", et forts de leur victoire sur l'ancienne Union soviétique, nous avons succombé à l'orgueil démesuré et tenté de réaliser l'impossible.

Il est remarquable que la plupart de l'élite de la politique étrangère des États-Unis n'ait pas tiré les leçons de ces déceptions répétées.Ils n'ont pas appris parce qu'il existe toujours un puissant consensus en faveur de l'hégémonie libérale à Washington D.C..Aujourd'hui encore, la plupart des personnes au gouvernement ou dans les groupes de réflexion sur la politique étrangère soutiennent fermement l'hégémonie libérale ; il suffit de regarder les personnages clés qui s'occupent de la politique étrangère dans l'administration Biden.Essayer de diriger le monde fait appel à leur idéalisme et à leur amour-propre, renforce leur pouvoir et leur statut, et leur donne beaucoup à faire.Dans un sens, l'hégémonie libérale était et reste une politique de plein emploi pour l'establishment de la politique étrangère.Et comme les membres de cet establishment sont rarement tenus responsables de leurs échecs, les mêmes personnes sont nommées, les mêmes politiques restent en place et les mêmes erreurs se répètent.Parce que les États-Unis sont encore si puissants, ils peuvent continuer à faire les mêmes erreurs pendant longtemps, surtout lorsque d'autres pays finissent par payer la majeure partie du prix de nos erreurs.

À Lire Aussi

Mikhaïl Gorbatchev, l’URSS et la (quasi) impossible transition vers un régime démocratique

Votre livre s'intitule "L'enfer des bonnes intentions" ("The Hell of good intentions"). Mais les intentions étaient-elles bonnes au départ ? Dans quelle mesure ont-elles été le résultat de l'influence du lobbying d'acteurs privés, à commencer par le complexe militaro-industriel, le lobby de l'énergie et les lieux de pouvoir économique ?

Il ne fait aucun doute que les lobbies nationaux, le complexe militaro-industriel et d'autres groupes politiquement influents ont joué un rôle dans l'égarement de la politique étrangère des États-Unis.Mais je pense que la plupart des membres de l'élite de la politique étrangère croyaient sincèrement que l'hégémonie libérale était la bonne stratégie, et pas seulement parce qu'ils pouvaient en bénéficier personnellement.Ils étaient convaincus qu'elle serait bonne pour les États-Unis mais aussi pour le reste du monde.Ils pensaient également que l'histoire allait fortement dans ce sens, qu'il serait relativement facile de créer un ordre libéral mondial sous le leadership des États-Unis, et que les autres pays accueilleraient favorablement le rôle dominant de l'Amérique.À quelques exceptions près, je ne pense pas que les dirigeants américains étaient mauvais ou purement égoïstes ; ils se sont simplement trompés de manière tragique et ont fait preuve d'une arrogance incurable.

On pourrait soutenir que, malgré les conséquences négatives que vous avez mentionnées, il y a également eu des aspects positifs, notamment le fait de permettre à des millions de personnes d'améliorer leurs conditions de vie. Ces aspects positifs ne l'emportent-ils pas sur certains des aspects négatifs ?

Oui.Encourager une mondialisation rapide faisait partie de l'hégémonie libérale, et cette politique a permis à des pays comme l'Inde et la Chine de se développer plus rapidement et de sortir des millions de personnes de la plus grande pauvreté.Mais, tout bien considéré, ces avantages ne l'emportent pas sur les graves effets négatifs.En outre, nous aurions pu encourager un développement économique robuste sans les autres erreurs que l'hégémonie libérale a encouragées, comme l'invasion de l'Irak en 2003 ou l'engagement illimité d'étendre l'OTAN aussi loin que possible.

Vous préconisez une approche "d'équilibrage offshore" des relations internationales ? Pourquoi cette approche vous paraît-elle plus appropriée et bénéfique ? Que signifierait-elle concrètement ?

L'équilibrage à l'étranger a été la grande stratégie de base de l'Amérique pendant la majeure partie du 20e siècle, jusqu'à la fin de la guerre froide.Elle prévoit que les États-Unis s'attachent principalement à contribuer au maintien d'un équilibre favorable des forces dans des zones stratégiques clés : l'Europe, l'Asie et, depuis la Seconde Guerre mondiale, le golfe Persique.Si les puissances locales peuvent maintenir l'équilibre des forces par elles-mêmes, les États-Unis peuvent alors garder leurs distances et ne doivent pas engager leurs propres forces militaires à l'étranger.En revanche, si l'équilibre des forces se rompt et qu'un pays semble susceptible de dominer l'une de ces régions, alors les États-Unis doivent s'impliquer plus profondément et peuvent être amenés à envoyer leurs forces militaires "à terre" dans une certaine partie du monde si la menace est suffisamment importante.Cette logique explique pourquoi les États-Unis sont finalement entrés dans la Première et la Deuxième Guerre mondiale, et pourquoi ils ont engagé leurs propres forces en Europe et en Asie tout au long de la Guerre froide.

Aujourd'hui, le principal défi auquel les États-Unis sont confrontés se situe en Asie, où la Chine semble vouloir devenir un hégémon régional et dominer politiquement ses voisins.En revanche, il n'y a aucun danger d'émergence d'un hégémon en Europe : L'économie de la Russie est bien trop petite, sa population est vieillissante et en déclin, et ses performances militaires bâclées en Ukraine montrent qu'elle pourrait éventuellement dominer le reste de l'Europe.N'oubliez pas : Les membres européens de l'OTAN ont une population trois fois plus nombreuse, leurs économies combinées sont près de dix fois plus importantes que celles de la Russie et ils dépensent déjà trois à quatre fois plus que la Russie pour leur défense.S'ils dépensent l'argent plus efficacement, ils pourraient faire face à toute menace éventuelle de la Russie sans une grande aide américaine.De même, aucun pays ne peut espérer dominer toutes les sources d'énergie dans le golfe Persique - l'équilibre des forces y est déjà très fragile.

Compte tenu de cette situation, l'équilibrage à l'étranger impose aux États-Unis de consacrer davantage d'efforts et d'attention à l'Asie, afin de contribuer à y maintenir l'équilibre des forces en partenariat avec nos alliés asiatiques existants.Ils devraient réduire progressivement leur rôle en Europe et laisser leurs partenaires y assumer la responsabilité première de leur propre défense.Elle devrait se désengager militairement du Moyen-Orient pour la même raison et prendre ses distances avec certains de ses alliés les plus problématiques dans cette région.

Très important, l'équilibrage offshore n'est pas de l'isolationnisme.Il n'empêcherait pas les États-Unis de maintenir des liens diplomatiques et économiques étendus avec le reste du monde - en fait, l'équilibrage offshore accorde une plus grande importance à la diplomatie que l'hégémonie libérale.Cela n'empêcherait certainement pas les États-Unis d'essayer de faire avancer d'autres objectifs souhaitables, notamment une réponse mondiale au changement climatique et la nécessité d'une meilleure préparation aux pandémies.Et les États-Unis pourraient promouvoir les idéaux libéraux de démocratie et de droits de l'homme, mais en donnant le bon exemple chez eux et non en essayant de forcer d'autres pays à les adopter, qu'ils le veuillent ou non.