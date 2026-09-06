IMPACT SUR LA SANTE
6 septembre 2026
25 ans après le 11-Septembre, les poussières toxiques et le syndrome de stress post-traumatique produiraient encore des effets chez les premiers intervenants
Vingt-cinq ans après les attentats du 11-Septembre, leurs conséquences sanitaires continuent de peser sur ceux qui étaient en premières lignes. Pompiers, policiers, secouristes et autres intervenants exposés aux poussières toxiques du World Trade Center présentent encore des pathologies physiques et psychiques, tandis que le syndrome de stress post-traumatique peut s’inscrire dans la durée.
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MOTS-CLESsanté , 11 septembre , attentats , terrorisme , Conséquences , impact , maladies , syndrome de stress post-traumatique , traumatismes , poumons , poussière , cancer , pompiers , policiers , secouristes , new-york , États-Unis , attentats du 11 septembre , World Trade Center , twin towers , tours jumelles , lutte contre le terrorisme
THEMATIQUESSanté
A PROPOS DES AUTEURS
Roberto Lucchini est professeur en sciences de la santé au travail et de l'environnement au sein de la Florida International University.
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A PROPOS DES AUTEURS
Roberto Lucchini est professeur en sciences de la santé au travail et de l'environnement au sein de la Florida International University.