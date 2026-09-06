IMPACT SUR LA SANTE

25 ans après le 11-Septembre, les poussières toxiques et le syndrome de stress post-traumatique produiraient encore des effets chez les premiers intervenants

Vingt-cinq ans après les attentats du 11-Septembre, leurs conséquences sanitaires continuent de peser sur ceux qui étaient en premières lignes. Pompiers, policiers, secouristes et autres intervenants exposés aux poussières toxiques du World Trade Center présentent encore des pathologies physiques et psychiques, tandis que le syndrome de stress post-traumatique peut s’inscrire dans la durée.