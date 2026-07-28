CA PLANE POUR TOUS

23 juillet 2026, le jour où le plus grand nombre de vols commerciaux a été enregistré : tous aveugles face au risque climatique… ou pas

80 % des habitants de la planète réclament une action climatique plus forte — et le même jour, ils achètent des billets d'avion, chauffent leur logement au gaz et mangent de la viande. Hypocrisie ou vérité plus profonde sur le fonctionnement de l'Homo Economicus ? Décryptage.