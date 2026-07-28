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Un avion Airbus A320 de la compagnie aérienne low-cost Vueling, à l'aéroport de Genève le 28 juillet 2022.
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CA PLANE POUR TOUS

28 juillet 2026

23 juillet 2026, le jour où le plus grand nombre de vols commerciaux a été enregistré : tous aveugles face au risque climatique… ou pas

80 % des habitants de la planète réclament une action climatique plus forte — et le même jour, ils achètent des billets d'avion, chauffent leur logement au gaz et mangent de la viande. Hypocrisie ou vérité plus profonde sur le fonctionnement de l'Homo Economicus ? Décryptage.

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MOTS-CLES

écologie , environnement , Humanité , Flightradar , préférences révélées , arbitrages , tarification carbone , technologie , bénéfices

THEMATIQUES

Ecologie
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Sébastien Ferjou

Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.