CA PLANE POUR TOUS
28 juillet 2026
23 juillet 2026, le jour où le plus grand nombre de vols commerciaux a été enregistré : tous aveugles face au risque climatique… ou pas
80 % des habitants de la planète réclament une action climatique plus forte — et le même jour, ils achètent des billets d'avion, chauffent leur logement au gaz et mangent de la viande. Hypocrisie ou vérité plus profonde sur le fonctionnement de l'Homo Economicus ? Décryptage.
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A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.
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Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.